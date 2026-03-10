Her yıl binlerce kişiyi etkiliyor! Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Kalın bağırsak ve rektumdan gelişen kolon kanseri, çoğu zaman erken evrede belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle düzenli tarama testlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Medical Park İstanbul Onkoloji Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Engin Erdemoğlu, özellikle 45-50 yaşından itibaren yapılacak kontrollerin hastalığın erken evrede tespit edilmesini sağlayarak tedavi şansını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

“Bazı polipler kansere dönüşebilir”

Uzm. Dr. Engin Erdemoğlu, kolon kanserinin sindirim sisteminin son bölümünü oluşturan kalın bağırsak ve rektumdan kaynaklandığını belirterek “Kolon kanseri; kalın bağırsak yani kolon ve kalın bağırsağın son 15-20 santimetrelik bölümü olan rektumdan gelişen kanserleri ifade eder. Bu kanserlerin büyük bölümü başlangıçta polip adı verilen iyi huylu oluşumlardan gelişir. Zaman içinde bazı polipler kansere dönüşebilir" diye konuştu.

Risk 50 yaş sonrası artıyor

Kolon kanseri riskinin yaşla birlikte arttığını aktaran Uzm. Erdemoğlu, “Kolorektal kanser (kolon kanseri) riski özellikle 50 yaş sonrasında belirgin şekilde artar. Ancak son yıllarda daha genç yaş gruplarında da artış gözlenmektedir. Aile öyküsü de önemli bir risk faktörüdür. Birinci derece akrabasında kolorektal kanser bulunan kişilerde risk daha yüksektir. Ayrıca inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar ve bazı genetik sendrom taşıyıcılarında da risk artmaktadır" ifadelerini kullandı. Uzm. Dr. Erdemoğlu, hastalığın erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görüldüğünü ancak her iki cinsiyet için de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Yaşam tarzı etkisi

Kolon kanseri gelişiminde yaşam tarzının da önemli rol oynadığını ifade eden Uzm. Dr. Erdemoğlu, şunları söyledi:

"Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ve işlenmiş etten zengin beslenme, liften fakir diyet, sigara ve aşırı alkol tüketimi ile tip 2 diyabet kolon kanseri açısından önemli risk faktörleri arasında yer alır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite önemlidir."

Bu belirtilere dikkat!

Kolon kanserinin erken evrede çoğu zaman belirti vermeyebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ishal veya kabızlık, dışkı çapında incelme, dışkıda kan görülmesi, nedeni açıklanamayan kansızlık, karın ağrısı, şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı kolon kanseri açısından uyarıcı belirtiler olabilir. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmeyebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

“Dışkıda kan görülmesi ciddiye alınmalı”

Dışkıda kan görülmesinin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Dışkıda kan her zaman ciddiye alınmalıdır. Özellikle 40-50 yaş üzerindeki bireylerde eşlik eden kansızlık, kilo kaybı veya bağırsak alışkanlığında değişiklik varsa mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır. Hemoroit gibi iyi huylu hastalıklar da kanamaya neden olabilir. Ancak 'nasıl olsa hemoroittir' düşüncesiyle değerlendirme geciktirilmemelidir" açıklamasında bulundu.

Yılda bir kez detayı

Kolon kanserinde tarama testlerinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Ortalama riskli bireylerde tarama genellikle 45-50 yaş arasında başlatılmalıdır. Gaitada gizli kan testi yılda bir yapılabilir. Sigmoidoskopi 3-5 yılda bir, kolonoskopi ise 5-10 yılda bir uygulanabilir. Aile öyküsü olan bireylerde tarama daha erken yaşta ve daha sık yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Kolonoskopiden korkulmamalı”

Kolonoskopi işleminin güvenli bir yöntem olduğunu belirten Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Kolonoskopi kalın bağırsağın esnek ve ışıklı bir kamera sistemi ile incelenmesidir. İşlem genellikle sedasyon altında yapılır ve hasta ağrı hissetmez. Ortalama 20-30 dakika sürerö dedi. İşlem sırasında tespit edilen polipler aynı seansta çıkarılabilmektedir. Bu sayede hem tanı hem de tedavi sağlanmış olur" dedi.

Beslenme önemli

Kolon kanserinden korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli olduğunu dikkat çeken Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Liften zengin beslenmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini azaltmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sigara ile aşırı alkolden uzak durmak kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir" diye konuştu.

Uzm. Dr. Erdemoğlu, “Kolon kanseri büyük ölçüde önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle tarama programlarına katılım büyük önem taşımaktadır. Erken tanı hayat kurtarır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.