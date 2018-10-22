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Meteorolojiden uyarı... 'Türkiye genelinde...'

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:34
Meteorolojiden uyarı... 'Türkiye genelinde...'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklık 4 - 5 derece düşecek

Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında hava kapalı, yerel yağışlar kendisini gösterecek. Yağışlar ağırlıkla Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve Güneydoğu’da olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkenin genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıkta ise hafta ortalarından sonra hâlihazırdaki değerler üzerinden 4-5 derecelik düşüş yaşanabilir.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 06:34
  1. Yalova
  2. Kırklareli
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. meteoroloji
  6. yağmur
  7. yağış
  8. sağanak

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