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Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanaklar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıklarken; sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 08:46
Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanaklar etkili olacak

Yazdan kalan sıcak havalar yurdu yavaş yavaş terk ederken, soğuk havaların kendisini göstermesiyle birlikte yağışlı havalar da etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon ve Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²),Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) yer yer aşırı (76-150 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Muğla genelinde kuvvetli yağış

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²), Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-150 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege ve Marmara'da gök gürültülü sağanak

Bugün Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerimizde hava durumu

-İstanbul 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-Ankara 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

-İzmir 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

-Antalya 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Zonguldak 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-Trabzon 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

-Erzurum 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

-Diyarbakır 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:46
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Sakarya
  8. Muğla
  9. Kocaeli
  10. Kayseri
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Balıkesir
  18. Aydın
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Adana
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. Marmara
  24. Ege
  25. Batı Akdeniz
  26. İç Anadolu
  27. Orta Karadeniz
  28. sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

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