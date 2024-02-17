  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten yetkililere çok kritik uyarı: Bir tane bile polis, savcı olmamalı! Tekrar tekrar incelenmelidir

Hakan Bayrakçı'dan olay yerel seçim açıklaması: Allah Allah, hayret dediğim bir sonuç var, onu sizinle paylaşayım

Zelenskiy: Hedefimiz NATO'ya üye olmak deyip uzun menzilli silahlar yok dedi! Yanıtları gündem oldu

Tersine göç hızlandı! İstanbul resmen taşınıyor! O bölgelerin fiyatları uçtu!

İş yok, goy goy çok! Ekrem İmamoğlu'nun seçim hamlesi İstanbulluları çileden çıkardı

Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği

BAYKAR 2023'ün ihracat şampiyonu: ödül verildi! Türk savunma sanayide Türkiye’nin en önemli ilk 5 firması

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/unlu-anketci-hakan-bayrakci-allah-allah-hayret-dedigim-bir-sonuc-var-diyerek-son-anketi-acikladi-76418

Dünya ve Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı! 500 feet irtifada gerçekleşti!

İstanbul'la ilgili bu kar yağışı haberi herkesi üzecek: Dönüşü olmayan yola girildi
Yaşam Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın! Hava durumu tahminleri
Yaşam

Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın! Hava durumu tahminleri

Yeniakit Publisher
2024-02-17 23:48:00 -
Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın! Hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23