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Yaşam Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın
Yaşam

Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-10-10 21:44:00 - 2023-10-10 22:01:45
Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok kritik uyarılarda bulundu. Uyarı: sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar yaşanabilir...

Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklama sonrasında okulların durumu merak konusu oldu. İşte "10-11-12 Ekim okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI!

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 - 11 - 12 EKİM'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların yoğun yağış uyarısı nedeniyle 10 - 11 - 12 Ekim günleri tatil olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Yağışlı olması beklenen illerimizdeki okullarla ilgili Valiliklerden bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.
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