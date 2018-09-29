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Meteoroloji'den "Tropik fırtına" açıklaması: Yön değiştirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Tropik fırtına" ile ilgili yapılan açıklamada, fırtınanın Ege kıyılarına uğramadan kuzeye yöneleceği bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
Meteoroloji'den "Tropik fırtına" açıklaması: Yön değiştirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tropik fırtına açıklaması geldi.

Açıklamada ''Fırtına Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin'' ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
  1. Meteoroloji
  2. Tropik fırtına

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  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç15 dk önce
    Bir İslam vatanı olan Türkiye muhafaza altındadır. Müslümanlar huzur içindeyken bu böyle devam edecek, inşaallah.Bilmeyen de bunu bilsin.
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