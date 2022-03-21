Meteoroloji'den sürpriz alarm: O illere kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yağışların kar ve yağmur şeklinde görüleceğini belirtti.

Hava tahmin raporunda yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın olacağını belirten Meteoroloji, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceğini duyurdu.

Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'da Fırtınaya Dikkat!

Bugün Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde saateki hızı 40 ila 60 kmyi bulacak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.