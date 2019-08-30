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Meteorolojiden sondakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:46
Meteorolojiden sondakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek sondakika uyarısı yaptı.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki 3 saat süresince Elazığ çevreleri ile Tunceli’nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:46
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