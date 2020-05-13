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Ekonomi

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Sıcaklıkların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:28:06 -
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.

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