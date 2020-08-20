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Gündem Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Türkiye genelinde sıcak havaların etkisi devam ederken, Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de de yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 03:37:00 -
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından verilen bilgiye göre, iç kesimler ve kuzey ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu belirtildi. Batı Karadeniz, Marmara’nın kuzeyi ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kısmının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Bugün sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde şiddetli rüzgar bekleniyor

İç Anadolu ile Orta Karadeniz'in kuzeydoğusunda kuzey ve kuzey batı yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60km/sa) olarak esmesi beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji'den uyarı geldi.

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