0553 313 94 23

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Çarşamba gününü işaret ederek sağanak yağış uyarısı yaptı.

21 Temmuz 2019 Pazar 22:48
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O güne dikkat

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde sağanak yağışa dönüşecek. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:48
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji
  3. sağanak yağmur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet..
    2. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4..
    3. Çin'den Fenerbahçe'ye teklif! Tam 51..
    4. Ayvalık’ta ambulans helikopter acil..
    5. Gümüşhane’de silahlı saldırı: 1 ölü
    6. Datça’da kaza: 2 yaralı
    7. ABD'den kritik Türkiye açıklaması!
    8. Nijerya'da kaçırılan Türklerin..
    9. Adıyaman’da otomobil ile motosiklet..
    10. Aydın’da yangın; Makilik alanda..
    11. Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK..
    12. "Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu..
    13. 27 yıl sonra köyüne dönen 82 yaşındaki..
    14. Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
    15. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin..
    16. Milliler Avrupa şampiyonu
    17. Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O..
    18. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    19. Yetkililer uyardı! Bunlar domates..
    20. İsrail mahkemesinden Doğu Kudüs'te 16..
    21. Arap medyasından skandal! O..
    22. 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol..
    23. Hindistan'da yıldırım isabet eden 32..
    24. Bakan Kasapoğlu’ndan Viktoria Zeynep..
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep..
    26. Aydın'da makilik alanda yangın
    27. Türk öğrenciler "Formula Student"..
    28. Hong Kong'da maskeli bir grup..
    29. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. Devlet başkanı öldü mü? Haber alınamıyor
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci