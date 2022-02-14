Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Çığ uyarısı
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don uyarısı
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, haftanın son gününde batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.