Meteoroloji'den Rize'ye sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve çevresinde bu gece saatlerine kadar gök gürültünü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, Rize ve çevrelerinde metrekareye 21-75 kg yağış düşeceği belirtildi. Açıklamada ‘’Bugün gece saatlerine kadar Rize çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.