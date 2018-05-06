Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

Çanakkale çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halen devam eden sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetlenmesi beklenirken, Sinop çevrelerinde ise yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanağın, öğle saatlerine kadar il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.