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Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
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Gündem Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların salı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 10:45:00 -
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojin duyurusunda ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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