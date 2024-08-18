Meteorolojiden o illere uyarı! Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini yayımlayarak vatandaşları uyardı. Ülkemizin doğu kesimlerinde beklenen sağanak yağmur ve toz taşınımı nedeniyle, bu illerde yaşayanların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca, yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer hava koşulları öngörülüyor. MGM’nin X hesabından yaptığı 17 Ağustos 2024 tarihli açıklamaları ise şu şekilde;