Meteorolojiden o illere uyarı! Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini yayımlayarak vatandaşları uyardı. Ülkemizin doğu kesimlerinde beklenen sağanak yağmur ve toz taşınımı nedeniyle, bu illerde yaşayanların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca, yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer hava koşulları öngörülüyor. MGM’nin X hesabından yaptığı 17 Ağustos 2024 tarihli açıklamaları ise şu şekilde;
“17 Ağustos 2024 Cumartesi
Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”
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MGM, diğer paylaşımında ise Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’ni uyardı. İşte MGM’nin X hesabından yaptığı açıklama;
“Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
- MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- AFYONKARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık