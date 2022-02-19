Meteorolojiden o illere şiddetli yağış uyarısı!

Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.