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Yaşam

Meteorolojiden o iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane'de yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:01:00 -
Meteorolojiden o iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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