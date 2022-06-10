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Yerel Meteoroloji'den o ilimiz için son dakika uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den o ilimiz için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 20:09:00 -
Meteoroloji'den o ilimiz için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

Cumartesi günü 06.00'dan gece 23.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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