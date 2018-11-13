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Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Türkiye, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı 14 Kasım günü Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.

13 Kasım 2018 Salı 23:47
Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.  

Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Bugün etkili olan sağanak yağış çarşamba günü de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.  Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 

Buzlanmalara karşı dikkat!

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:47
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Bayburt
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Gümüşhane
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Elazığ
  15. Diyarbakır
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. uyarı
  22. Meteoroloji
  23. GÜNCEL Haberleri

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