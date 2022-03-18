Meteorolojiden o bölge için zirai don uyarısı!

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde hafif zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren başlayıp pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai dona karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.