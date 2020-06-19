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Aktüel

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:01:34 -
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusunda bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.



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