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Yerel Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Yerel

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 16:00:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği ifade edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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