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Aktüel Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Kar geliyor
Aktüel

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre hava sıcaklıklarının 4-8 derece arasında azalması beklenirken Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:27:00 - 2021-11-19 11:34:46
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Kar geliyor

19 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması beklenirken ülke genelinde sağanak yağmur ve kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 4 ila 8 derece azalıyor

Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarına dikkat: Sağanak ve kar etkili olacak

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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