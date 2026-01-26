  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz'in kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Adana çevrelerinde ve çarşamba gece saatlerinde Hatay kıyılarında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yerel dolu yağışı ve hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

