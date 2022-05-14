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Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağışların görüleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:26:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca yarın İç Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Karaman çevreleri ile Konya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu bölgedeki yağışların aralıklarla 16 Mayıs Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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