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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Mayıs ayı mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 05:50:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de ise güneşli bir hava hakim. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor. Ankara da ise bulutlu bir hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık 23, en düşüklük sıcaklık ise 8. İzmir'de sıcaklıkların 30 dereceyi bulması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlar pazartesi günü de etkisi sürdürecek.

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