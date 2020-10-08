Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Burdur Marmara ve Ege bölgeleri, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu, Antalya'nın kuzeyi ve Ankara'nın batısı sağanak ve gök gürültülü, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara ve Ege bölgelerinde (Aydın ve Muğla hariç) yerel olarak kuvvetli, Trakya bölgesi, İstanbul çevresi, Balıkesir ve Çanakkale ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Batı kesimlerinde sıcaklığın hissedilir derecede düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışdan dolayı meydana gelebilecek ani sel, su baskını, şimşek, kuvvetli rüzgarlar, dolu ve oluşabilecek kasırga gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekir.