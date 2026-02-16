  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar! Ömer Çelik’ten İsrail'in Batı Yaka’daki arazi tesciline sert tepki: Soykırım siyasetinin son adımı! Bunu adı mekansal soykırımdır Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin Millet düşmanları CHP'ye koştu CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü Şımarık siyonistler demiryolunu ele geçirdi İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil!
Yerel Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!
Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda
İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda

Gündem

İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda

Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!
Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!

Gündem

Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!

Meteoroloji’den "toz" uyarısı! Yurdun büyük bölümünde görülecek
Meteoroloji’den “toz” uyarısı! Yurdun büyük bölümünde görülecek

Gündem

Meteoroloji’den “toz” uyarısı! Yurdun büyük bölümünde görülecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23