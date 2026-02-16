Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.