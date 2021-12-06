Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Orta Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.
İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:
Rüzgarın; bugün (06.12.2021 Pazartesi ) Kuzey Ege’den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın (07.12.2021 Salı) Güney Ege’de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Ege Denizinde yarın (07.12.2021 Salı ) akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; bugün (06.12.2021 Pazartesi ) akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın (07.12.2021 Salı) yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz’de yarın (07.12.2021 Salı ) gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz ve balıkçılarımız olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.