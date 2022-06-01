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Yaşam Meteorolojiden kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...
Yaşam

Meteorolojiden kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirterek sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:21:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...

Yaz ayları etkisini göstermeye başladı. Yurt genelinde yer yer yağışlı havalar gözükecek olsa da hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı

AA'nın haberine göre, açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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