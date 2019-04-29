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Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 06:23
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 06:37
  1. Kütahya
  2. Isparta
  3. Afyon
  4. Meteoroloji
  5. sağanak yağış
  6. Marmara

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