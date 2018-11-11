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Meteorolojiden kritik uyarı! Kar kapıya dayanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre yurt genelinde hakim olacak soğuk havalarla birlikte kar yağışı da görülecek.

11 Kasım 2018 Pazar 19:12
Meteorolojiden kritik uyarı! Kar kapıya dayanacak

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayanacak

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:12
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. Kars
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Bolu
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. Kar yağışı
  9. kar uyarısı
  10. Hava durumu
  11. hava tahminleri

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