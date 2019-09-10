0553 313 94 23

Meteorolojiden kritik uyarı!

Meteorolojiden gelen açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kıyı kesimlerinde yarın sağanak beklendiği bildirildi.

10 Eylül 2019 Salı 14:42
Meteorolojiden kritik uyarı!

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:42
  1. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Doğu Anadolu
  4. Artvin
  5. Kırklareli
  6. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Çorlu'daki tren kazası davası
    1. GÜNCELLEME - Çorlu'daki tren kazası..
    2. Odunpazarı’ndan çay referandumu
    3. Bıçakla 11 kişiyi yaralayan sanığın..
    4. 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
    5. Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei..
    6. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    7. Küçük çocuklar için bale dansları..
    8. Adıyaman’da okul çevresi ve..
    9. Demirtaş: "Kaldırım işgallerine..
    10. Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı:..
    11. Çete otobüsü durdurup 6 kişiyi kaçırdı!
    12. Türkeli’de halk sağlığı yürüyüşü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    14. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    15. Çocuk sanat merkezi’nde gastronomiye..
    16. Elazığ, İsveç’e rakip oldu, 110..
    17. (Özel Haber) Afganistan’dan Trump’ın..
    18. AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi..
    19. Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları..
    20. Sivasspor'da gözler üç final maçına..
    21. Ordu’da sokak hayvanlarına doğal..
    22. Sanayispor’da hedef şampiyonluk
    23. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    24. Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de..
    25. GÜNCELLEME 2 - Kartal'da silahlı..
    26. 240 kiloluk Orkinos, Aydın’da ilgi..
    27. Şehzadeler vatandaşın ağzını aşureyle..
    28. Meteorolojiden kritik uyarı!
    29. Başakşehir Albayrak’ın aldığı cezayı..
    30. Ebabil yavrularını besleyecek gönüllü..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu