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Meteorolojiden kritik 'İstanbul' uyarısı

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde sağanak yağışa dönüşecek. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

21 Temmuz 2019 Pazar 23:33
Meteorolojiden kritik 'İstanbul' uyarısı

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:33
  1. İstanbul
  2. meteoroloji yağmur
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Trakya
  5. Meteoroloji

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