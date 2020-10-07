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Aktüel Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:41:05 -
Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkari'de, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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