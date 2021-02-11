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Gündem Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz’de, İnebolu-Ordu ile Sinop-Bafra arasında yarın öğleyin kuvvetli fırtına beklendiği meteoroloji tarafından duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:08:00 -
Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğlen saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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