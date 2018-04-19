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Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Bu geceye dikkat!

İstanbul'da bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu bir hava bekleniyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:25
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Bu geceye dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 20

 İzmir: Az bulutlu ve açık 24

 Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

 Samsun: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

 Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:25
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Muş
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Erzincan
  10. Diyarbakır
  11. Bingöl
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. Meteoroloji
  16. hava durumu

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