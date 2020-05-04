  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı

Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağış nedeniyle İstanbul için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:20:00 -
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı

ava durumu 4 Mayıs Pazartesi tahmin raporu bugün dışarı çıkacaklar ve çalışanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak. Hemen belirtelim ki gün içerisinde yurdun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan metrekareye 25 ila 30 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği İstanbul’da sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte, 4 Mayıs hava durumu Meteoroloji tahmin raporu… 

Metrekareye 25,50 kilogram yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yani 4 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00, 19.00’a kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Sağanak yağışlı 18 derece

İzmir: Bulutlu 21 derece

Ankara: Yer yer hafif yağışlı ve 19 derece

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı