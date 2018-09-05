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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullulara uyarıda bulunarak öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Afyon, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  1. Kırıkkale
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Kütahya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Çorum
  11. Bursa
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Amasya
  15. Afyon
  16. Adana
  17. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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