Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da oluşabilecek şiddetli yağış ve sel riskine karşı şehirde yaşayan vatandaşları uyardı.13 Eylül 2018 Perşembe 18:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları şiddetli yağış ve sel riskine karşı yaptığı açıklamayla uyardı.
İşte o açıklama...
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır.
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