  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı: Rekor seviyeye ulaşacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşacak. Ancak önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:18:00 - 2020-05-15 13:27:45
Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı: Rekor seviyeye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak.

Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak.

Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı