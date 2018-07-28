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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Dün İstanbul'u vuran dolu yağışının ardından yeni gün için de Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:17
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Dün dolu yağışyla neredeyse hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşamüstü İstanbul'da şiddetli yağış neredeyse hayatı felç etti. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

DOLU YAĞIŞI ANADOLU YAKASINI VURDU

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılarda dolu yağışının Avrupa Yakası’nda etkili olacağı bekleniyordu ancak dolu yağışı daha çok Anadolu Yakası’nı vurdu. Ümraniye çevrelerinde dolu gözlendi.

TRAFİK DURMA NOKTSINA GELDİ

Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler, araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, yollarda uzun kuyruklar oluştu, trafik kilitlendi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sisli ve puslu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:17
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. İzmir
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Çorum
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  13. İstanbul Avrupa Yakası
  14. sağanak yağmur
  15. dolu yağışı
  16. hava durumu

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