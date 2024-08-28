Meteoroloji'den il il şiddetli yağış ve rüzgar! Sağanak, sel, su baskını

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı.

Rapora göre Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

BÜYÜK ŞEHİRLER İÇİN KRİTİK METEOROLOJİK UYARILAR

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere, birçok il için sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Bilecik ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege ile öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ilk saatler İç Ege ile öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.