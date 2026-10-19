  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek Parti ruhu Özel’in YP’sinde yaşıyor! Gay bar işleten Özgür’ü “kıble” yaptılar Bakan Göktaş Akit TV’de açıkladı! Sosyal medyaya 15 yaş sınırı neden geliyor? Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı? İmamoğlu savunamadı fondaşlar yazamadı! Ekrem’in villalarına yer yok Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Akit TV'nin sorularını cevapladı: Aileyi güçlendirmek için neler yapılıyor? Orta Doğu’daki çıbanbaşı yine tehditler savurdu Savaş uçakları önünde küstah mesajlar! ABD yine bir şeytanlık peşinde! 12 ülkeye birden seyahat uyarısı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Muhtarlar sahadaki yol arkadaşlarımız Zeytinyağı gibi üste çıktı: 42 ayrı suçtan yargılanan fuhuşçu Tanju’dan ‘ortada suç yok ki’ savunması Haysiyetsiz Ben-Gvir haddini aştı: Camide okunan ezana ‘gürültü’ deyip ceza kestirdi
Gündem Batı'nın "insan hakları" maskesi bir kez daha düştü! Finlandiya anlaşmayı çöpe atıp 1 milyon kara mayını siparişi verdi!
Gündem

Batı'nın "insan hakları" maskesi bir kez daha düştü! Finlandiya anlaşmayı çöpe atıp 1 milyon kara mayını siparişi verdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batı'nın "insan hakları" maskesi bir kez daha düştü! Finlandiya anlaşmayı çöpe atıp 1 milyon kara mayını siparişi verdi!

Yıllardır dünya kamuoyuna "medeniyet ve insan hakları havarisi" olarak pazarlanan Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi. Antipersonel kara mayınlarının kullanımını, üretimini ve depolanmasını yasaklayan uluslararası Ottawa Antlaşması'ndan çekilen Finlandiya, vakit kaybetmeden 1 milyon adet yerli kara mayını satın alacağını duyurdu.

Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin yerli üreticilerden 1 milyon yerli kara mayını satın almayı planladığı bildirildi.

Finlandiya medyasında ülkenin antipersonel mayınların kullanımını, üretimini ve depolanmasını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesinin hemen ardından kara mayını satın alma hazırlığına başladığı belirtilerek, ülkede mayın üretebilecek yaklaşık yarım düzine şirketin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

- Ottawa Anlaşması nedir?

1 Mart 1999’da yürürlüğe giren ve "Ottawa Anlaşması" olarak da bilinen Mayın Yasağı Sözleşmesi, antipersonel kara mayınlarının üretimini, kullanımını, depolanmasını ve transferini yasaklıyor.

Tam adı "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" olan anlaşmaya bugüne kadar 164 ülke taraf oldu. Bu ülkelerden 132’si sözleşmeyi hem imzalayıp hem de onayladı.

Finlandiya ise Rusya’nın oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan 2025'te çekilme kararı almıştı.

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!
Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Dünya

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı
İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

Gündem

İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!
Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!

Dünya

Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23