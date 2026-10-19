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Gündem Ekranlardaki ahlaki çöküşe sosyal medyadan tokat gibi yanıt! İnternet mecralarında çizgi bir kez daha aşıldı!
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Ekranlardaki ahlaki çöküşe sosyal medyadan tokat gibi yanıt! İnternet mecralarında çizgi bir kez daha aşıldı!

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Ekranlardaki ahlaki çöküşe sosyal medyadan tokat gibi yanıt! İnternet mecralarında çizgi bir kez daha aşıldı!

YouTube platformunda yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu yaşadığı fiziki engeli çirkin bir espriye konu edildi. Sözde mizah adı altında sergilenen bu gayriahlaki tavır, toplumun değerlerini ve insan onurunu hiçe sayan üslubuyla sosyal medyada büyük bir nefret ve tepki dalgasına yol açtı.

YouTube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" programında, ünlü şefin çocuklukta geçirdiği kazada kaybettiği parmaklarının şaka konusu yapılması, sosyal medyada büyük eleştirilere yol açtı.

"ON PARMAĞINDA ON MARİFET" ŞAKASI SINIRI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın restoran mutfağında Mehmet Şef'ten işittiği azarlar uzun süre konuşulmuştu.

İnternette geniş kitlelere ulaşan Soğuk Savaş programı, bu popüler tartışmayı pas geçmedi ve konuğuna tam olarak şu soruyu sordu:

"Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"

Yanıt olarak verilen, "Şefim on parmağında on marifet." cevabı ise sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDULAR

Sosyal medyada paylaşılan o video kesitleri, kısa sürede çok daha büyük kitlelere ulaştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte, kullanıcılar program ekibine yönelik eleştirilerini sert sözlerle dile getirdi.

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