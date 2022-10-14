  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:23:00 -
Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

 Kuzey Ege’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23