  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 12:29:00 -
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde (Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23