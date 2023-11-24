Meteorolojiden fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illeri Cumartesi sabah saatlerinde başlayacak olan rüzgârın güney, zamanla batı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) 29 Kasım Pazar günü etkisini arttırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.