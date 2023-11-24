Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla Antalya, Isparta ve Burdur illeri için Cumartesi sabah saatlerinde saatte 100 kilometreyle ulaşacak fırtına uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illeri Cumartesi sabah saatlerinde başlayacak olan rüzgârın güney, zamanla batı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) 29 Kasım Pazar günü etkisini arttırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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