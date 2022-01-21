Meteoroloji'den Eskişehir'e önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde; havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur şeklinde başlayıp gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmininde bulundu. Ayrıca hava sıcaklığının ise 4 ile 6 derece düşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada; rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuldu.